Лжегазовщики украли у пожилой минчанки $1,5 тыс.

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжегазовщики украли у пожилой женщины деньги, сообщили БЕЛТА в Ленинском РУВД Минска.
В Ленинское РУВД обратилась 87-летняя женщина. Она рассказала, что к ней пришли молодые люди, которые представились менеджерами по продаже датчиков загазованности и задымления. После их визита у пенсионерки пропали $1,5 тыс.
"Парни были без форменной одежды, однако предъявили хозяйке документы. Там указывалась их принадлежность к организации, занимающейся газовым оборудованием, - рассказали в милиции. - Уже в квартире гости предлагали хозяйке приобрести прибор, который поможет вовремя уследить утечку газа. Пока один парень отвлекал пенсионерку на кухне, уговаривая установить прибор, второй похищал накопленные женщиной деньги".
Выяснилось, что к хищению денег причастны 21-летний и 22-летний уроженцы Могилева. "Парни действительно работали в организации, занимающейся установкой приборов по контролю за исправностью газового оборудования. Однако использовали свои полномочия в преступных целях", - отметили в РУВД.
Известно, что ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались. Деньги они за несколько дней потратили на одежду, кафе и иные развлечения.
Материалы проверки направлены в Ленинский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-
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