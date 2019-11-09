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09 ноября 2019, 23:20

Лжеминирование в Минске: возбуждены уголовные дела

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

На электронную почту контакт-центра БелЖД поступило сообщение, в котором содержалась информация о минировании ряда торговых центров и железнодорожного вокзала в Минске.

На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено. Следователи проводят осмотр мест происшествий.

Также следователями в Могилеве, где размещается контакт-центр БелЖД, проведен осмотр компьютера, на который по электронной почте пришло сообщение.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя письма.-0-

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