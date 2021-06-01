1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжеполковник российской таможни и его подельники задержаны за финансовые махинации в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

Оперативники ГУБОПиК задержали 56-летнего россиянина, который выманивал у белорусов деньги, предлагая вложить их в прибыльное дело - нефтепереработку, золотодобычу и производство биологически активных добавок. Для кредиторов мужчина выдумывал различные вариации бизнеса. Заемщик представлялся своим жертвам отставным офицером таможни, верующим человеком с высокими моральными принципами и кристальной репутацией в коммерции, в том числе за рубежом.

"Бизнесмен" действительно был связан с таможней: в 2011 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за присвоение и злоупотребление служебным положением, когда он служил в ведомстве прапорщиком. До сих пор в России и Беларуси за ним числятся 15 непогашенных исполнительных производств.

В беседе с кредиторами россиянин уверял, что владеет несколькими фирмами, взамен на денежные вливания в них обещал платить солидные дивиденды. Для убедительности даже зарегистрировал ООО "Торговый дом северное сияние". Вот только фирма, где числился лишь гендиректор, не вела хозяйственную деятельность.

Одной из потерпевших оказалась 50-летняя москвичка. Женщине нужны были деньги на лечение ребенка с онкозаболеванием, поэтому она доверилась "полковнику" и лишилась в итоге почти 15 тыс. евро. Также в долговую ловушку попал и 40-летний житель Орши, потеряв $39 тыс. Милиционеры установили подельников россиянина - двоих белорусов в возрасте 44 и 46 лет. Роль каждого из них установит следствие. Кроме того, у одного из мужчин оперативники нашли около сотни боевых патронов.

Действиям задержанных следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере и незаконный оборот боеприпасов.

Известно, что в Минске россиянин сожительствовал с женщиной. При обыске ее второй квартиры обнаружено около $25 тыс. При этом она не работает, судима за участие в преступной организации, занятие проституцией и торговлю людьми. Сейчас проверяется причастность минчанки к мошенничеству.

ГУБОПиК устанавливает других жертв аферистов. Если вы пострадали от финансовых махинаций Михаила Захарова, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 218-78-45, 8 (029) 149-99-71.-0-