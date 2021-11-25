Лжеработника санстанции будут судить в Борисове

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Борисовского района направила в суд уголовное дело в отношении ранее несудимой 32-летней местной жительницы, которая представлялась работником санстанции и похищала имущество. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Женщина с мая по июль 2021 года на территории Борисовского района, Жодино и Могилева посещала согласно заранее разработанному плану торговые точки индивидуальных предпринимателей и частных торговых унитарных предприятий. Целью было похитить деньги и завладеть чужим имуществом мошенническим путем.

Обвиняемая представлялась работником зонального центра гигиены и эпидемиологии, хотя таковой не являясь. Под этим предлогом она проводила "проверки" соблюдения санитарных условий в торговых объектах. Как правило, "выявляла" ряд нарушений: отсутствие дезинфицирующих средств и масок на объекте, несоответствие установленным нормам имевшихся в магазине ведер и градусников, отсутствие в медицинских справках продавцов всех необходимых отметок.

После этого она предлагала продавцу передать ей определенную сумму денег, как правило, от Br50 до Br180, чтобы приобрести и доставить на торговый объект эти предметы и средства санитарной безопасности, а также проставить отметку в медицинской справке. При этом фигурантка заранее не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства и не имела для этого реальной возможности. Полученными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

В одном из эпизодов в Борисовском районе, когда продавец передала "проверяющей" деньги и вышла открывать дверь магазина, обвиняемая похитила из кассы Br120.

В результате противоправных действий обвиняемая завладела деньгами и имуществом девяти ИП и четырех ЧТУП в сумме Br1,1 тыс.

При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения ранее примененную к обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-