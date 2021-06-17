Лжеработники банка выманили у пенсионерки более Br36 тыс.

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжеработники банка под угрозой штрафа заставили пенсионерку перечислить более Br36 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 27 апреля 2021 года в мессенджере Viber 61-летней женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. При этом на экране смартфона отображалась картинка с надписью "Падтрымка". Звонившая сообщила, что личные данные мобильного интернет-банкинга потерпевшей попали в руки мошенников. Затем сразу успокоила пенсионерку, сказав, что процедура защиты ее данных уже начата и что денежные средства будут перечислены на защитный счет другого банка. Лжесотрудник банка предупредила минчанку об ответственности: если она не будет с ними сотрудничать, то заплатит крупный штраф милиции.

Потерпевшая, испугавшись за свои сбережения, послушно выполняла все указания звонившей. Изначально женщина назвала остаток на всех ее банковских картах и наличие депозитов в банках страны, а уже после самостоятельно, обналичив денежные средства, в несколько этапов перевела их на предоставленные злоумышленниками счета. Таким образом пенсионерка лишилась более Br36 тыс.

По данному факту Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Допрошена потерпевшая, осмотрен ее мобильный телефон. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

"Если вы стали жертвой киберпреступлений, немедленно обратитесь в органы внутренних дел. Это позволит сохранить цифровые следы преступления, а в некоторых случаях даже сберечь похищенные денежные средства", - добавили в УСК.-0-