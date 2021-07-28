28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжеработники банка выманили у жительницы Слуцка более Br6 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Злоумышленники, понимая усиленные меры профилактики киберпреступлений, которые предпринимают правоохранители, постоянно модернизируют способы совершения подобных преступлений. Один из примеров - случай, который произошел недавно с 59-летней жительницей Слуцка", - рассказали в УСК.

По информации следствия, 4 июля женщине в мессенджере Viber позвонили неизвестные и представились сотрудниками Национального банка. Ей сообщили, что на ее имя якобы оформлен кредит, и предложили поучаствовать в спецоперации по установлению мошенников среди молодых специалистов банка. Для этого звонившие попросили жительницу Слуцка взять кредит в местном банке и перечислить денежные средства на указанный счет для того, чтобы спровоцировать мошенников и вычислить их. Женщина согласилась. Следует отметить, что один из звонивших представится начальником службы безопасности Национального банка и заочно сопровождал потерпевшую посредством звонков в Viber, пока та посещала банковское учреждение для оформления кредита. В банке женщине сообщили о необходимости взять справку о доходах.

На следующий день, 5 июля, ей позвонил еще один злоумышленник и сообщил, что он якобы сотрудник правоохранительных органов. Мужчина пообещал посодействовать в оперативном получении данной справки и уточнил данные работодателя потерпевшей. Справка действительно была готова на следующий день. После этого доверчивая женщина оформила два кредита на общую сумму свыше Br6 тыс. и перевела их на указанный мошенниками счет, который прямо по телефону ей сообщил "начальник службы безопасности". Злоумышленник позвонил женщине 8 июля и поздравил с днем рождения, после чего "работники банка" перестали выходить на связь с потерпевшей.

Слуцким районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса. Допрошена потерпевшая, изъяты и осмотрены документы, запрошены сведения из банковских учреждений.

"Следователи Минской области обращают внимание: участились случаи, когда гражданам предлагают взять кредиты для того, чтобы "принять участие в спецоперации". В очередной раз просим быть бдительными. В случае возникновения каких-либо сомнений следует немедленно прекратить разговор со злоумышленником и лично (без посредников) обратиться в соответствующее банковское учреждение для уточнения информации. Помните: правоохранители не будут предлагать "участвовать в спецоперации" посредством телефонного звонка, тем более в мессенджере", - добавили в УСК.-0-