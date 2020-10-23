23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжесотрудник банка списал с карт-счета жительницы Молодечно Br1,4 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

О мошенничестве в милицию заявила 30-летняя женщина. Потерпевшая призналась, что позволила злоумышленникам обвести себя вокруг пальца, сообщив данные карты и коды, которые приходили ей в СМС.

"Аферисты действовали по уже отработанному алгоритму. Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и напугал грядущей потерей денег. Персональная информация ему была нужна, чтобы предотвратить незаконное списание валюты", - рассказали в ведомстве. Жительница Молодечно поверила мошеннику и назвала реквизиты кредитки, а также коды для подтверждения операций. Наивная горожанка лишилась всех сбережений.

За хищение путем использования компьютерной техники следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время оперативники группы по противодействию киберпреступности устанавливают причастных к краже.-0-