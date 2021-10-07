Лжесотрудник банка выманил у витебчанки более Br9 тыс.

7 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Жертвой вишинга стала 50-летняя работница одного из предприятий Витебска, кибермошенники выманили у нее более Br9 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Жительница областного центра была дома, когда ей с неизвестного номера позвонил мужчина. Он представился сотрудником банка, а затем стал интересоваться, оформляла ли она кредит в одном из финансовых учреждений. Услышав отрицательный ответ, собеседник тут же сообщил, что злоумышленники завладели ее личными данными и пытаются совершить хищение денег.

После этого он велел женщине ждать звонка от другого "специалиста" и повесил трубку. Вскоре с витебчанкой связался неизвестный, который вообще никак не представлялся, а лишь сказал, что с целью обезопасить от прослушки злоумышленниками последующие разговоры будут вестись только через сетевой мессенджер. Он стал быстро давать указания, что и как делать. Ничего не подозревающая женщина все время находилась на связи с лжесотрудником банка. Сначала якобы с целью установления злоумышленников ей дали указание оформить на себя кредит в одном из банков на сумму Br4,5 тыс., а затем велели отправиться в другой банк. Там женщина оформила на себя еще один кредит - на более Br5 тыс. После женщину убедили идти в третий банк и положить полученные деньги на заранее высланный ей номер "безопасного" счета, что она и сделала. Неизвестный попрощался с ней. Сказав, что свяжется позже, он перестал выходить на связь. Уже дома, рассказав о случившемся дочери, жительница Витебска поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.

Сотрудники группы по противодействию киберпреступлениям ОВД администрации Первомайского района Витебска подчеркнули, что с начала года на территории Первомайского района зарегистрировано более 240 хищений путем использования компьютерной техники. Из них 150 совершены в результате завладения реквизитами банковских карт, переданными в ходе беседы по телефону с лицом, представившимся сотрудником банка. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Витебская милиция напоминает гражданам о финансовой безопасности: ни под каким предлогом нельзя раскрывать данные платежных и кредитных карт третьим лицам по телефону или в сети. Банковские работники для выяснения всех сведений приглашают клиентов на личную встречу в финансовое учреждение. Только внимательное отношение к своим учетным и персональным данным поможет защитить вас от злоумышленников.-0-