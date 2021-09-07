Лжесотрудники банка выманили у жителя Молодечно Br6 тыс.

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники выманили у молодечненца Br6 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

На уловку телефонных мошенников попался 44-летний житель Молодечно. Мужчине в мессенджере Viber позвонил неизвестный и представился сотрудником Национального банка. Жертве сообщили, что на его имя оформили кредит и пытались списать все денежные средства. После чего эту информацию по телефону подтвердил и некий мужчина, представившийся майором милиции.

"Лжесотрудник банка убедил молодечненца в том, что для закрытия кредитной линии ему необходимо заменить единый лицевой счет. Для этого требуется взять встречный заем и осуществить перевод на некую страховую ячейку. При этом аферист обозначил, в каком именно финансовом учреждении мужчина должен оформить кредит. Потерпевший поверил и начал следовать инструкции. Для большей убедительности мошенники отправляли ему в Viber копии "официальных документов", подтверждающих сделки, - аннулирование задолженности перед банком, предоставление страховой ячейки для замены единого лицевого счета", - рассказали в УВД.

В итоге заявитель взял кредит якобы на покупку новой мебели в размере Br6 тыс. и перевел деньги преступникам на указанный депозитный счет. Однако злоумышленники стали убеждать "клиента" повторить проделанную операцию еще в одном банке. Только тогда мужчина понял, что общается с телефонными мошенниками, но было слишком поздно. За помощью потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Молодечненский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.209 УК "Мошенничество". Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Главная цель телефонных мошенников - заставить человека передать свои денежные средства добровольно. Злоумышленники, представляясь работниками банков, госучреждений, социальных служб и других структур, рассчитывают на доверчивых и податливых клиентов, которые выполняют чужие требования", - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители заостряют внимание: сотрудники банков никогда не используют мессенджер Viber для связи со своими клиентами, не спрашивают данные банковских карт и другую личную информацию. Не нужно совершать никаких операций по инструкциям звонящего, сообщать конфиденциальные данные. В сомнительных ситуациях необходимо немедленно завершить разговор и связаться с настоящим специалистом банка по официальному номеру, указанному на обратной стороне пластиковой карты.-0-