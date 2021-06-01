Лжесотрудница санэпидемстанции завладела деньгами продавца магазина в Борисове

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове женщина представилась сотрудницей санэпидемстанции и обманным путем завладела деньгами продавца магазина. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в одном из торговых павильонов Борисова. Женщина представилась работником санэпидемстанции и заявила о намерении проверить торговый объект. "Она достаточно быстро изучила магазин, указала на имеющиеся нарушения и анонсировала крупный штраф. При этом гостья вела себя достаточно спокойно и даже пообещала "войти в положение", самостоятельно устранить имеющиеся недочеты, потребовав для этого Br72,34. Ровно та сумма, которая необходима на покупку отсутствовавших дезинфицирующих средств и хозинвентаря", - рассказали в УВД.

Работник магазина без каких-либо документов передала деньги незнакомке, и та сразу же вышла из торгового помещения. Спустя какое-то время у продавца закрались сомнения. Визитером оказалась ранее неоднократно судимая 37-летняя жительница Борисовского района, личность которой хорошо известна правоохранителям.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности в 2011 году.-0-