Лжецелительница выманила у гродненчанки более Br6 тыс.

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лжецелительница выманила у жительницы Гродно более Br6 тыс. и золотые украшения. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На крючок аферистки попалась 66-летняя женщина. Пенсионерка поверила обещаниям исцелить дочь. За помощь она отдала более Br6 тыс., кроме того, женщина передала мошеннице несколько золотых украшений.

Поняв, что ее обманули, гродненчанка обратилась в милицию. Личность подозреваемой устанавливается.-0-