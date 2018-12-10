Лжецелительница выманила у жительницы Лиды Br60 тыс. за снятие порчи

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лжецелительница из Лиды на протяжении года "снимала порчу" с местной жительницы, выманив у нее Br60 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Жительница Лиды 1960 года рождения решила, что череда неудач в ее жизни может быть связана с воздействием неких сил. Готовность помочь избавиться от них проявила 29-летняя женщина. "Она убеждала, что имеет способности и знает, как наладить жизнь. На протяжении года потерпевшая передала мнимой целительнице Br60 тыс., однако каких-либо объективных улучшений в жизни не почувствовала", - рассказали в УВД.

Целительница оказалась банальной мошенницей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В милиции обратили внимание, что это не первый случай в Лиде, когда мошенники под маской целителя или ясновидящего выманивают у людей крупные суммы.-0-