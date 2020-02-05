Магазин мебельной фурнитуры горел в Гродно

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские спасатели ликвидировали возгорание в магазине, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре в магазине мебельной фурнитуры по ул. Лидской в Гродно вечером 4 февраля сообщила его директор. Торговая точка к тому времени была закрыта. Собственнику объекта на мобильный телефон пришло сообщение о сработке сигнализации. Он сообщил об этом директору. Женщина вернулась в магазин, увидела плотное задымление и вызвала спасателей.

Фото Гродненского областного управления МЧС

Уже через несколько минут пожарные приступили к ликвидации возгорания. Распространение пожара за пределы помещения не допущено. Огнем повреждены стеллаж, имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.

Выяснилось, что торговая точка отапливалась котлом на твердом топливе закрытого типа с автоматической подачей. К пожару, как предполагается, привел сбор горячей золы пылесосом.-0-