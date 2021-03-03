Магистрант БГУ "сливал" фотографии передвижения милицейского транспорта

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 22-летнего минчанина, который неоднократно участвовал в столичных протестах. Также молодой человек являлся активным участником Telegram-чата "Вольный профсоюз БГУ", где обсуждалось проведение несанкционированных массовых мероприятий. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
"В ходе мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в Беларуси правоохранители выяснили, что парень пересылал в экстремистский Telegram-канал сделанные им же фотографии о передвижении милицейского транспорта и сотрудников. Он же распространял информационную продукцию, включенную в республиканский список экстремистских материалов", - говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении магистранта вуза составлены административные протоколы за распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.-0-