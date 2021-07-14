Махинации с командировками на стройпредприятии пресек КГК в Толочинском районе

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты хищения установлены Комитетом госконтроля Витебской области в ходе проверки стройпредприятия Толочинского района, находящегося в коммунальной собственности, сообщили БЕЛТА в КГК.

Директор и несколько работников вносили в командировочные удостоверения заведомо ложные сведения о датах выбытия из пунктов назначения и прибытия к месту постоянной работы. В результате ими было похищено Br5,5 тыс.

Например, при командировании в Витебск фактическое время нахождения в командировке составляло 1 день, тогда как командировки оформлялись на 2 дня. За одну такую поездку командировочные расходы завышались с Br9 до Br68.

В отношении директора и главного бухгалтера предприятия возбуждено уголовное дело.

Причиненный государственному имуществу вред возмещен виновными лицами.-0-