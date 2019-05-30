Махинации с рыболовными сетями вскрыли инспекторы в Полоцком районе

30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе госинспекторы вскрыли махинации с сетями арендатора водоемов. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Махинации с сетями обнаружили госинспекторы Витебской облинспекции при проверке документов предприятия-арендатора из Полоцкого района. В аренде у него два крупных озера на юге района. На одном из них промысловая бригада ловила угря. Машину, на которой звеньевой бригады перевозил улов (43 кг угря), остановили инспекторы. Оказалось, что из четырех экземпляров накладной на перевозку рыбы оформлен только первый, и то частично. Был начат административный процесс.

"Во время разбирательства всплыли нетиповые документы. Выяснилось, что сети и мережи, которыми промысловые бригады ловят рыбу, не принадлежат предприятию-арендатору. Их владельцами были сами рыбаки. Они, согласно договорам, подписанным с бывшим директором предприятия, передали свои орудия в безвозмездное пользование своему работодателю. С юридической точки зрения такой договор - нонсенс, ведь работники арендатора наравне с другими гражданами не имеют права владеть сетями и хранить их у себя дома, - сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. - Более того, чтобы получить маркировочные знаки, которыми обязательно должны обозначаться сети арендаторов, прежний директор предприятия предоставил в Полоцкую инспекцию документ, что сети стоят на балансе организации. Как оказалось, это не так. Сейчас бывшему руководителю грозит уголовная ответственность за служебный подлог".

Задержанный с угрем звеньевой признался, что в квартире его родственницы в Ушачах хранится 38 промаркированных и 97 немаркированных сетей и 11 мереж. Орудия изъяли, в отношении рыбака составлен протокол. Общая длина сетей оказалась более 9 км, многие уникальны и достигают в высоту 10-12 м. По предварительной оценке все эти орудия стоят не менее Br20 тыс. Не исключено, что за безвозмездное пользование сетями арендатор предоставлял рыбакам некие преференции, в частности, возможность использовать их в личных целях.

Для полноты картины госинспекторы решили проверить еще двоих рыбаков, которые уже не работали на арендатора, но некогда также передавали предприятию в пользование свои сети. У одного из них при обыске изъяли 126 сетей длиной около 8 км и 11 мереж, за их хранение мужчине будет назначен штраф. Другой выдал добровольно 14 сетей длиной около 1 км и мережу. Не дожидаясь проверки и штрафа, еще один бывший работник сам позвонил в инспекцию и сдал 30 сетей длиной 1,5 км.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси