Макет смотровой вышки горел в мемориальном комплексе "Тростенец"

Фото из архива
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошел пожар в мемориальном комплексе "Тростенец", горела обшивка макета смотровой вышки. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Сообщение о пожаре на территории мемориального комплекса "Тростенец" поступило столичным спасателям сегодня в 3.30.
"Установлено, что произошло загорание обшивки макета смотровой вышки на площади 2 кв.м. Повреждена деревянная обшивка", - проинформировали в управлении.
Причина пожара устанавливается.-0-