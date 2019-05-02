Мальчик попал под колеса автомобиля в Светлогорске

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авария, в которой пострадал 8-летний мальчик, произошла 1 мая в Светлогорске, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Поздним вечером водитель на Lexus ехал по улице Шоссейной райцентра. "Мальчик со своим папой возвращался домой после выгула собаки. В момент ДТП заканчивали переходить проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. Мужчина шел чуть впереди. Удар пришелся на ребенка", - уточнили в ГАИ.

С полученными травмами мальчик госпитализирован в реанимацию райбольницы.

Как рассказала Дарья Смоляк, с начала года на территории Гомельской области зарегистрировано 9 происшествий с участием детей-пешеходов, в которых 10 юных участников дорожного движения получили телесные повреждения различной тяжести. В двух случаях дети попали под колеса автомобилей по своей вине.

Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть более предусмотрительными на дороге в отношении детей.-0-