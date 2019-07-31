Мальчик выпал из окна пятого этажа в Витебске

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна пятого этажа, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, сегодня днем шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома на ул.Гагарина. Родственники отлучились из квартиры незадолго до случившегося. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. По результатам предварительного медицинского осмотра, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователи напоминают родителям о необходимости быть бдительными, когда дети находятся вблизи окон или на балконах. Необходимо оборудовать окна запорными устройствами, чтобы ребенок сам не смог полностью открыть окно.-0-