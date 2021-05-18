Мальчик выпал с балкона четвертого этажа в Светлогорске

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске с балкона четвертого этажа выпал трехлетний ребенок - проводится проверка, сообщили БЕЛТА в СК.

ЧП случилось 17 мая, примерно в 20.40. Предварительно установлено, что вечером мальчик с отцом и двумя сестрами 5 и 8 лет находился дома. По словам мужчины, примерно в 20.30 он оставил детей одних и ушел в магазин. В это время ребенок вышел на балкон, забрался на столик возле открытого окна и выпал на улицу.

Сообщение медикам поступило от жительницы квартиры на первом этаже: женщина услышала плач ребенка. С тяжелыми травмами малыша госпитализировали.

Проверку проводит Светлогорский РОСК. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По имеющейся информации, семья в социально опасном положении. На момент происшествия мать с двухлетним сыном была на лечении в Минске.-0-