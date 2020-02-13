Маленький ребенок пострадал при столкновении авто в Бресте

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте столкнулись два автомобиля. Медицинская помощь понадобилась ребенку-пассажиру, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 февраля около 19.45. По предварительной информации, за рулем автомобиля Nissan находился 19-летний брестчанин. На перекрестке улиц Фруктовая и Войкова водитель не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Ford под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась ребенку-пассажиру, ехавшему в одной из машин. Его доставили в больницу. Тяжелых травм он не получил благодаря тому, что перевозился в детском удерживающем устройстве.

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