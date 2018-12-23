Маляр из Гомеля хранил на съемном жилье 294 г марихуаны и оружие

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле маляр частной фирмы хранил на съемном жилье 294 г марихуаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.
Вечером 21 декабря после работы мужчина сбыл знакомому сверток с марихуаной. Сбытчика задержали сотрудники управления уголовного розыска УВД облисполкома с коллегами из наркоконтроля Советского РОВД Гомеля.
После этого был санкционирован обыск квартиры, где задержанный проживал с супругой и пятилетним сыном. Обнаружено измельченное наркозелье, которое мужчина хранил в стеклянных банках. По заключению эксперта УГКСЭ по Гомельской области содержимым банок оказалось 294 г марихуаны.
Кроме того, обнаружены 44 мелкокалиберных патрона, предмет, похожий на пистолет Макарова и штык-нож времен Великой Отечественной войны. Найденные предметы направлены на экспертизу.
Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК РБ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). За незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку либо незаконный сбыт наркотиков, психотропов либо их прекурсоров или аналогов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-
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