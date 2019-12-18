Маму с ребенком сбила легковушка в Новополоцке

18 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке легковой автомобиль сбил маму с ребенком, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 12.00 по улице Блохина. Водитель легковушки сбил 25-летнюю горожанку, которая с двухлетним ребенком переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина и ребенок были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что на нерегулируемых переходах водитель обязан уступить дорогу пешеходам.-0-