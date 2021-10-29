Маневровый поезд сбил мужчину в Барановичах

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железнодорожных путях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня днем на ул. Железнодорожной. В 14.17 в милицию поступило сообщение из городской больницы о госпитализации мужчины, которого сбил локомотив. Пострадавший находится в реанимации. Его личность пока не установлена. На вид мужчине около 60 лет.

"По данному факту проводится проверка. Следственно-оперативная группа ГОВД устанавливает обстоятельства происшествия. Предварительно можно говорить о несчастном случае: мужчина проявил неосторожность и переходил пути в непосредственной близости от маневрового поезда", - дополнили в УВД.-0-