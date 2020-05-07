Манка вместо айфона: мошенники выманили у минчанина Br2,3 тыс.

7 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мошенники продали минчанину под видом крутого айфона горсть манной крупы за Br2,3 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Двое жителей Минска 1995 и 1996 годов рождения откликнулись на объявление в интернете от мужчины, который хотел купить iPhone 11 Pro Max. Они предложили престижный гаджет по цене значительно ниже, чем в различных интернет-магазинах. Узнав, что покупатель минчанин, предложили приехать за телефоном в Лепель. Уловка злоумышленников сработала: сам мужчина ехать отказался, но договорился с другом из Новополоцка. Тот приехал в город, встретился с продавцами, убедился в целостности упаковки, наличии на ней фирменных наклеек, передал переведенные ему на карту деньги и отправил покупку с водителем маршрутки в Минск. Глубокое разочарование постигло минчанина сразу после вскрытия неповрежденной упаковки, когда из коробки посыпалась манка.

Правоохранителям удалось установить злоумышленников. Они задержаны. За мошенничество в их отношении возбуждено уголовное дело. "Есть основание полагать, что подобную схему мужчины используют уже не в первый раз", - отметил Виталий Сапроненко.

УВД Витебского облисполкома призывает всех пострадавших от подобной мошеннической схемы обратиться в милицию.-0-