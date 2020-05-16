Марки с психотропом обнаружили минские таможенники

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинологическая служба Минской региональной таможни при досмотре одного из международных почтовых отправлений в пункте таможенного оформления "Аэропорт Минск-2", обнаружила опасное психотропное вещество - лизергид. Посылка с психотропом следовала из Евросоюза в адрес минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

В отправлении находился фрагмент цветной перфорированной бумаги, пропитанный, предположительно, лизергидом. Материал изъяли и направили на экспертизу в Государственный комитет судебных экспертиз, где подозрения таможенников подтвердились.

По этому факту Минская региональная таможня возбудила уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 328-1 Уголовного кодекса. Получатель психотропа задержан. Дело передано в Управление Следственного комитета по городу Минску

Лизергид - опасное психотропное вещество, вызывающее галлюцинации, изменение сознания и восприятия времени, а также психические расстройства. -0-