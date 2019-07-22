Маршрутка и две легковушки столкнулись в Минске

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрутное такси и две легковушки столкнулись в Минске, четверо пассажиров маршрутки доставлены в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 08.40 на ул.Чкалова. "По предварительным данным, из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение автомобилей Citroen, Renault и маршрутного такси. В результате ДТП пострадали 4 пассажира маршрутки, которые доставлены в учреждение здравоохранения", - рассказали в ГАИ.

Предварительно, в аварии виновен водитель маршрутного такси. По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения.-0-