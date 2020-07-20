Маршрутка и легковушка столкнулись на перекрестке в Бресте

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Бресте - обошлось без пострадавших, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Дорожная авария произошла сегодня в микрорайоне Восток около 12.40. По предварительной информации, на перекрестке улиц Гаврилова и Ленинградской 40-летний водитель маршрутки при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 29-летней брестчанки. К счастью, скорость машин была небольшой, а в транспортных средствах кроме водителей никого не было.

Автомобили получили механические повреждения. Девушку для оценки здоровья доставили в больницу, откуда после осмотра отпустили домой.

ГАИ призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила. Там напомнили, что согласно ПДД перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам.-0-