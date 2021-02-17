Маршрутка и легковушка столкнулись в Гродно

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно маршрутка с пассажирами столкнулась на перекрестке с легковым авто. В аварии пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера 16 февраля на кольцевой развязке. 58-летний водитель "Рено" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где и произошло столкновение с маршруткой.

В результате аварии у "Рено" повреждена вся передняя часть. Маршрутку от удара в заднюю часть развернуло в противоположную сторону.

Медицинская помощь понадобилась водителю легковушки, у которого перелом ребер. Он и 32-летняя пассажирка маршрутки госпитализированы. Женщина в результате аварии получила ушибленную рану лица и травму ноги.

По факту ДТП проводится проверка.-0-