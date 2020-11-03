Маршрутка и легковушка столкнулись в Могилеве

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на Чаусском шоссе столкнулись маршрутка и легковушка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня в 8.30 на улице Чаусское шоссе. Водитель автомобиля Citroen Xsara Picasso двигаясь со стороны областного центра и совершая левый поворот на Газонаполнительную станцию РУП "Могилевоблгаз" столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz Sprinter, двигавшейся со стороны Чаус в направлении Могилева.

Микроавтобус двигался по маршруту "Чаусы - Могилев", в салоне находилось 12 пассажиров. Двоим из них понадобилась медицинская помощь. После осмотра медиков они отпущены домой.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.-0-