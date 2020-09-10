Маршрутка и скорая помощь столкнулись в Гродно

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно участниками ДТП стали маршрутное такси и автомобиль скорой помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 8 часов утра в районе Старого моста через Неман. Скорая помощь с включенными проблесковыми маячками двигалась в сторону Советской площади, навстречу ей ехала маршрутка. Столкновения избежать не удалось: удар пришелся в левую заднюю часть маршрутного "Мерседеса".

"Бригада скорой помощи на месте осмотрела пассажиров маршрутки. Серьезных травм никто из участников аварии не получил", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка. Действиям каждого их участников дорожно-транспортного происшествия будет дана правовая оценка.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома