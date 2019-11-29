29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Маршрутка и такси столкнулись на перекрестке в Гродно, двух пассажиров маршрутки доставили в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 6.00 28 ноября. На пересечении улиц Лиможа и Курчатова столкнулись маршрутка и автомобиль одной из служб такси. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не пропустил двигавшуюся по главной дороге легковушку. Удар пришелся в левую сторону автомобиля такси, у микроавтобуса повреждена передняя часть.

Серьезных последствий удалось избежать. После оказания помощи пассажиров маршрутки отпустили из больницы домой.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома