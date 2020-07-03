Маршрутка перевернулась в Шумилинском районе, пострадали 12 человек

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилинском районе водитель маршрутки не справился с управлением, машина вылетела в кювет. Пострадали 12 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасатели 2 июля в 20.40 получили сообщение об аварии возле д.Левши Шумилинского района. Как выяснилось, водитель маршрутного такси Витебск - Полоцк не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП пострадали водитель и 11 из 14 пассажиров микроавтобуса, среди пострадавших один ребенок. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 8 человек", - рассказали в МЧС.-0-