Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Ушачском районе

30 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с маршруткой произошло сегодня в Ушачском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Днем на 32-м км дороги Лепель - Полоцк 48-летний водитель маршрутки не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

На данный момент за медицинской помощью обратились два пассажира. Обстоятельства аварии уточняются.

ГАИ призывает быть предельно внимательными в сложных погодных условиях и выбирать оптимальную скорость движения.-0-