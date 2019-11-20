Маршрутка, такси и легковушка столкнулись в Бресте

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня столкнулись три автомобиля. К счастью, никто не пострадал, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9.40. По предварительной информации, за рулем маршрутного такси марки "Пежо-Боксер" находился 47-летний брестчанин. Он ехал по улице Ленинградской. На пересечении с улицей Гаврилова маршрутка столкнулась с автомобилем такси под управлением 27-летнего мужчины, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. От удара такси развернуло, оно выехало на встречную полосу и врезалось в стоявший "Пежо", которым управлял 33-летний местный житель.

В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. В маршрутке в момент ДТП находились три пассажира, в такси был только водитель.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома