Маршрутка врезалась в припаркованную фуру в Гродно

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно рейсовая маршрутка врезалась в припаркованную фуру - пострадали пассажиры, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 4 февраля на улице Курчатова. Маршрутка под управлением 27-летнего мужчины двигалась в сторону улицы Горького. Водитель не справился с управлением - микроавтобус врезался в стоящую на дороге фуру.

"В результате ДТП один из пассажиров, 36-летний мужчина, получил перелом руки. Еще одна пассажирка находится в стационаре, ее обследуют дополнительно", - отметили в ГАИ.

Проводится проверка. В ГАИ напомнили водителям, что при плохих погодных условиях необходимо выбирать ту скорость и дистанцию, которые сделают поездку безопасной. Также нужно отказаться от резких маневров и соблюдать боковой интервал.-0-