МАРТ раскрыл картельный сговор на рынке средств защиты растений

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ провел масштабное расследование на рынке средств защиты растений (СЗР). Антимонопольщикам удалось доказать картельный сговор, участниками которого стали 15 компаний, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Поводом для начала расследования послужили материалы, представленные в МАРТ управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области.

Стало известно, что картель действовал на территории всей республики. Компании реализовывали определенные стратегии поведения. Так, в течение 2020 года участники поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений. Кроме того, был установлен раздел товарного рынка со стороны всех участников картеля по кругу потребителей. Договаривались, кто должен стать победителем в процедурах закупок средств защиты растений. При этом были определены и "ценовые пороги" - ниже какой цены нельзя опускаться при торгах.

Руководитель одной из компаний-участниц картеля сообщил: "При процедурах снижения цен участники торгов (дилеры) должны договариваться, до какого уровня снизить цену на то либо иное СЗР, также участники соглашения должны соблюдать территориальный принцип, то есть участвовать в тендерах в тех регионах, где имеется региональный представитель либо хозяйство является стратегическим партнером данного дилера".

МАРТ обращает внимание на то, что затраты на приобретение средств защиты растений составляют значимую долю в себестоимости производства продукции растениеводства, поэтому их покупка по завышенной стоимости не могла не повлиять на конечную цену продукции в дальнейшем как для переработчиков, так и для населения.

Каждый участник картеля подлежит привлечению к административной ответственности персонально. Минимальный штраф составляет 400 базовых величин (1 БВ - Br29), при этом каждой компании грозит штраф до 10% от суммы выручки от продажи средств защиты растений за год.

"Вопрос обнаружения сговоров остается острым и актуальным, поскольку экономике страны может наноситься колоссальный ущерб. Приоритетом является ликвидация картелей и иных антиконкурентных соглашений. Активное внимание со стороны правоохранительных органов к антиконкурентным соглашениям может помочь остановить картелизацию отечественных рынков, - отметили в пресс-службе. - Картели и иные антиконкурентные соглашения - тайные правонарушения, и именно поэтому важна синхронизация усилий по противодействию им".-0-