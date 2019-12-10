Машина милиции сбила пешехода в Барановичах

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах произошло ДТП с участием служебного милицейского автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла вечером 9 декабря. "Около 20.20 на ул.Жукова водитель автомобиля "Лада Приора" совершил наезд на пешехода 1967 года рождения - местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Для оказания медицинской помощи мужчина доставлен в больницу", - проинформировали в УВД.

За рулем авто был сотрудник милиции. По факту ДТП проводится проверка.-0-