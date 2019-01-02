Машина на МКАД врезалась в осветительную мачту

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД 1 января автомобиль "Пежо" выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Пострадали водитель и ее сын, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла около 14.15 на 46-м километре МКАД. Пострадавший мальчик 2008 года рождения находился на заднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. "Женщина и ребенок госпитализированы. Выяснилось, что в отношении авто не было выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, а страховка оказалась просроченной. В настоящее время проводится проверка", - проинформировали в УГАИ.

В Гоставтоинспекции напоминают, что дети в автомобиле - одна из наиболее уязвимых категорий участников движения. ГАИ призывает не забывать про детские удерживающие устройства. "Каждый ребенок до 12 лет должен перевозиться в специальном кресле, соответствующем его росту и весу. Невыполнение этих правил влечет ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин (одна БВ равна Br25,5). За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф от 2 до 8 базовых. Допускается перевозка детей до 12 лет без удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси", - отметили в УГАИ. Кроме того, водителям необходимо учитывать погодные условия: выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличивать дистанцию и боковой интервал.-0-