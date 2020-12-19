Машина насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Борисове

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове на нерегулируемом пешеходном переходе УАЗ насмерть сбил пенсионерку, сообщили БЕЛТА в МВД.

ДТП произошло 18 декабря около 18.00 по ул.Демина. По предварительной информации, 22-летний водитель УАЗа наехал на 62-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия.

ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. Зимой следует учитывать увеличенную тормозную дистанцию и скоростной режим. Стоит помнить, что телефонный разговор без специальных устройств во время движения запрещен. Вблизи пешеходного перехода нужно снизить скорость вплоть до остановки и при необходимости пропустить пешехода.

Пешеходы должны пересекать дорогу только в установленных местах и только после остановки автомобилей. При недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.-0-