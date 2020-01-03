Машина сбила женщину на пешеходном переходе в Минске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машина сбила женщину на пешеходном переходе в столице, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Яна Романенко.

Инцидент произошел сегодня около 10.50. Автомобиль "Опель" при выезде с прилегающей территории дома №93 по улице Притыцкого на улицу Бурдейного наехал на женщину. В тот момент она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что при повороте водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть. Также нужно выбирать безопасную скорость движения, избегать резких торможений и маневров. Пешеходам перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в том, что все автомобили успели остановиться.-0-