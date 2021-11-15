Машиниста приговорили к 2 годам ограничения свободы за наезд на работника

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Любанского района вынес приговор машинисту путевой ремонтной машины, по вине которого слесарь-электрик получил травмы обеих стоп, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

По информации УСК по Минской области, утром 13 июля слесарь-электрик выполнял работы на железнодорожных путях возле деревни Переток Любанского района, когда на него наехала путевая ремонтная машина. Из-за шума используемого им электрооборудования пострадавший не услышал звук приближающегося транспорта. Следствие тогда подчеркивало, что машинист ремонтной машины оказал неотложную помощь слесарю, перевязал конечности и был с пострадавшим вплоть до приезда врачей.

Виновным признан машинист. Он нарушил правила безопасности движения железнодорожного транспорта, хотя обязан был их соблюдать в силу выполняемой работы. В суде уточнили, что водитель проявил преступную небрежность и невнимательность. У него была возможность заблаговременно обнаружить находящегося в междупутье потерпевшего и снизить скорость, но продолжил движение с прежней скоростью и наехал на потерпевшего - ему ампутировали ноги на уровне средней трети голени.

В итоге обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением железнодорожным транспортом, на срок 5 лет.

В пользу потерпевшего судом решено взыскать с предприятия, которому принадлежит ремонтная машина, - ОАО "Дорстроймонтажтрест" Br100 тыс. материальной компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в установленном законодательством порядке.-0-