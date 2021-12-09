Машину с 20 т лома черного металла задержали в Могилевском районе

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе задержана машина с 20 т лома черного металла. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Автомашину "DAF" с полуприцепом задержали сотрудники местного РОВД на автодороге вблизи д.Фойно. Правоохранители обнаружили в ней лом черного металла. Установлено, что металл принадлежит 43-летнему бобруйчанину, заготовителю одного из райпо. Однако сбор этой партии металла мужчина осуществил без оформления соответствующих документов. Изъято более 20 т лома черного металла на сумму около Br21 тыс.

За нарушение порядка заготовки лома и отходов черных металлов в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, ему предстоит выплатить штраф в размере до 50 базовых величин (1 БВ - Br29).

По сведениям УБЭП УВД, за 11 месяцев текущего года сотрудники милиции изъяли 229 т лома черного и более 21 т цветного металла на общую сумму Br220 тыс.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома