Масштабный лесной пожар под Гродно локализован

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Масштабный лесной пожар в Гродненском районе локализован. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 14.30 24 апреля в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС поступила информация, что горит лес за агрогородком Гожа. Пожар начался на территории военного полигона, а затем распространился на лесные угодья.

В тушении принимали участие около 200 человек — спасатели, военнослужащие, работники лесхоза. Было задействовано 20 единиц техники. Перекрывалось движение транспорта в сторону Литвы.

По данным на 22.30 пожар был локализован. Для мониторинга ситуации в ночные часы выставлены посты.-0-

Фото Леонида Щеглова