Масштабный пал травы на болоте ликвидировали под Слонимом

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе ликвидировали масштабный пал сухой растительности. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 11 апреля очевидец сообщил в службу 101 Слонимского района о пожаре на болоте вблизи деревни Великая Кракотка.

"Прибывшие спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания, которое распространилось на площади 1,7 га. В тушении также участвовали работники местного сельхозпредприятия и лесхоза. Для проезда техники проведена вырубка лесополосы и ее опашка", - рассказали в МЧС.

Через несколько часов при обходе территории был обнаружен новый очаг возгорания. Его также тушили совместными силами. Общая площадь пала составила около 5 га.

В МЧС отметили, что с начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано уже 88 фактов природных пожаров в экосистемах. В том числе три случая загорания леса на площади около 1 га, 85 возгораний травы и кустарников на общей площади более 41 га. Специалисты отмечают, что пожары в экосистемах обусловлены не только погодными условиями. Одним из факторов становится непринятие мер по наведению порядка на земле.

"Горит именно та растительность, которая не была своевременно убрана. Так, например, 26 марта поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Лидском районе. 27 марта зарегистрировано возгорание в Щучинском районе. Только своевременное реагирование на ситуацию помогло избежать негативных последствий. 28 марта возгорание травы в Волковысском районе едва не стало причиной пожара в частном домовладении", - рассказали в МЧС. Напомнили спасатели и о резонансных случаях прошлого года. 7 апреля 2020 года в деревне Нарчи Щучинского района из-за пала травы огонь уничтожил и повредил 48 строений, в том числе 21 дом.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС