Массовая авария произошла на МКАД

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД произошла массовая авария, одно авто опрокинулось на крышу, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, на 42-м км МКАД произошло ДТП с участием шести единиц транспорта. По предварительным данным, пострадавших нет.
Движение затруднено во второй и третьей полосах.
На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.-0-