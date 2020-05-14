Массовое ДТП на ул. Буденного в Минске: столкнулись четыре авто

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель не справился с управлением автомобиля и устроил массовую аварию в столице, об этом информирует Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, виновник происшествия двигался по ул. Буденного со стороны ул. Стахановской в направлении ул. Долгобродской. Его Opel врезался в припаркованный у левого края проезжей части автомобиль Skoda и опрокинулся. В свою очередь Skoda от удара столкнулась с легковушкой Audi, а та с еще одной - марки Skoda.

"Пострадавших в ДТП нет, 63-летний водитель Opel утверждает, что его ослепило солнце", - сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.-0-