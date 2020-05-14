ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 14 мая 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:44 Массовое ДТП на ул. Буденного в Минске: столкнулись четыре авто Происшествия
18:31 Минэкономики прорабатывает возможность организации для предпринимателей семинаров по перепрофилированию Экономика
18:19 В Полоцке мужчину за воровство колбасы приговорили к трем годам колонии Происшествия
18:17 Число генетических исследований судэкспертами Витебской области выросло более чем вдвое Регионы
18:06 В Брестской области шесть лабораторий проводят тестирование на коронавирус Регионы
18:06 Беларусь рассчитывает подписать кредитное соглашение с ЕБРР по финансированию строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ "Минск" Общество
18:03 РИКЗ: абитуриентам не придется менять пропуска на ЦТ из-за переноса его сроков Общество
18:00 Более 12,5 тыс. молодых людей подали заявки на работу в студотрядах БРСМ Общество
17:59 Кочанова встретилась с руководителями и работниками медучреждений Брестской области Регионы
17:45 В апреле через Национальный аэропорт Минск выполнено 15,7% запланированных рейсов Общество
17:38 РЕПОРТАЖ: От бивня мамонта до фоторужья: экскурсия по эпохам в "Николаевских прудах" Культура
17:36 Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Верховного суда Президент
17:34 Беларусь заинтересована в сплочении усилий с ЕБРР по борьбе с негативными последствиями пандемии - Румас Общество
17:27 "Минск" и "Дорожник" победили на старте 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
17:24 Аграрии Минской области планируют приступить к укосу трав 23-24 мая Регионы
17:12 УНОВИС стал одним из самых больших достижений белорусской культуры - директор Музея истории ВНХУ Культура
17:01 В Минске родители оставили без присмотра ребенка: возбуждено уголовное дело Происшествия
16:57 Вернисаж, модный показ и концерт классической музыки - как акция "Ночь музеев" пройдет в Могилеве Афиша
16:51 БЕЛТА и Госинформагентство Туркменистана обсудили направления сотрудничества Общество
16:51 Игры украинской премьер-лиги возобновятся 30 мая Спорт
16:44 Коммуникационная площадка "ШАГ" пройдет 21 мая онлайн Общество
16:41 Фронтальные погрузчики БЕЛАЗ отправлены на Филиппины Экономика
16:41 "Гомсельмаш" в январе-апреле увеличил экспорт на 59% Экономика
16:37 Грузовик перевернулся на МКАД Происшествия
16:36 На востоке Филиппин из-за тайфуна эвакуировали более 200 тыс. человек В мире
16:28 Автоматическую систему анализа звуков легких презентовали в Миноблисполкоме Технологии
16:28 Депутаты готовят поправки в закон о соцстраховании в связи с включением в стаж срочной службы Общество
16:24 "Впервые увидели малышей по фото и видео": истории беременных с COVID-19 Общество
15:45 В Беларуси предлагается создать площадку для сделок в научно-инновационной сфере Экономика
15:41 Макей и Лавров обсудили белорусско-российские отношения и интеграционное взаимодействие Политика
Все новости
Все новости
Происшествия
14 мая 2020, 18:44

Массовое ДТП на ул. Буденного в Минске: столкнулись четыре авто

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель не справился с управлением автомобиля и устроил массовую аварию в столице, об этом информирует Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, виновник происшествия двигался по ул. Буденного со стороны ул. Стахановской в направлении ул. Долгобродской. Его Opel врезался в припаркованный у левого края проезжей части автомобиль Skoda и опрокинулся. В свою очередь Skoda от удара столкнулась с легковушкой Audi, а та с еще одной - марки Skoda.

"Пострадавших в ДТП нет, 63-летний водитель Opel утверждает, что его ослепило солнце", - сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП Минск
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Полоцке мужчину за воровство колбасы приговорили к трем годам колонии
Фото из архива В Минске родители оставили без присмотра ребенка: возбуждено уголовное дело
Фото с Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома Грузовик перевернулся на МКАД
Фото из архива Две женщины незаконно помогали иностранцам легализоваться в Беларуси
Фото УВД Гродненского облисполкома Камеры наблюдения помогли установить вскрывших сельский магазин воров
Фото из архива Более 70 человек утонули в Беларуси с начала года
Главное
Александр Лукашенко и Сергей Румас Лукашенко принял с докладом Румаса
Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: ненужных послаблений быть не должно
Кочанова встретилась с руководителями и работниками медучреждений Брестской области
В Беларуси сместят сроки вступительной кампании
Топ-новости
Румас: второй пакет мер поддержки будет ориентирован конкретно на помощь гражданам
БЕЛТА и Госинформагентство Туркменистана обсудили направления сотрудничества
Акция "Чистый водоем" стартует в Беларуси 18 мая
Прохладная погода ожидается в Беларуси в выходные
МИД Беларуси сохраняет оптимизм в отношении выполнения экспортных показателей в 2020 году
Имена кандидатов в Президенты станут известны в июле - ЦИК
РЕПОРТАЖ: От бивня мамонта до фоторужья: экскурсия по эпохам в "Николаевских прудах"
"Впервые увидели малышей по фото и видео": истории беременных с COVID-19
Автоматическую систему анализа звуков легких презентовали в Миноблисполкоме
В Совете Республики не исключают инициирования изменений в правовые акты ЕАЭС для поддержки экспорта
В Беларуси предлагается создать площадку для сделок в научно-инновационной сфере
ЕЭК подтвердила проведение 19 мая Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции
Проект указа о мерах поддержки организаций культуры вынесен на общественное обсуждение
Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы
Беларусь продолжит добиваться компенсации в $84 млн от Orlen Lietuva - "Белнефтехим"
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.