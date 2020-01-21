Массовое ДТП в Минске: припаркованное авто после удара столкнулось с грузовиком и микроавтобусом

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Калиновского произошла авария с пятью автомобилями. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Ирины Кавецкой, водитель автомобиля "Форд" столкнулся с "Опелем", который отбросило на припаркованный "Фольксваген". "Тот выехал в крайнюю левую полосу движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ и микроавтобусом", - проинформировали в ГАИ. "Опель" опрокинулся.

На месте ДТП работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД. Пострадавших, по предварительным данным, нет.-0-