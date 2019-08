Происшествия Мастер по ремонту техники из Минска сбежал с деньгами клиентов Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский мастер по ремонту техники сбежал в Россию с деньгами клиентов, милиция разыскивает пострадавших от его действий. Об этом БЕЛТА сообщили в Партизанском РУВД Минска. "Мужчина брал технику для ремонта, требуя предоплату за оказание услуги. Клиентам он обещал, что о завершении работы сообщит по мобильному телефону. Мастерская при этом всегда была закрыта, а после мастер и вовсе перестал отвечать на звонки, - рассказали в милиции. - В мастерской правоохранители обнаружили большое количество техники. Самого мастера на месте не было. Оперативники установили, что со всеми деньгами, полученными в качестве задатка, злоумышленник скрылся". Его задержали российские правоохранители. "Оперативникам мужчина пояснил, что преступный план у него возник из-за того, что бизнес не приносил большого дохода, а деньги ему были нужны быстро", - проинформировали в РУВД. По предварительным данным, от действий злоумышленника пострадали более 17 граждан. Сейчас решается вопрос об экстрадиции 51-летнего белоруса на родину. Пострадавших от действий мужчины просят обращаться в Партизанское РУВД Минска или по телефонам: (8017) 278-48-56, (8017) 278-48-66, (8029) 560-02-48 или 102.-0-

