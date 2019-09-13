Мастер по установке системы видеонаблюдения похитил из ТЦ в Орше мобильники на Br37 тыс.

13 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Работник подрядной организации похитил из магазина бытовой техники в Орше мобильники почти на Br37 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось в торговом центре "Орша-Сити". В начале августа там готовился к открытию новый магазин бытовой техники. Руководство торгового объекта для монтажа дополнительной системы видеонаблюдения пригласило одну из минских фирм. Во время установки оборудования работник этой организации, воспользовавшись отсутствием представителей магазина, отключил установленное им же оборудование и унес к себе в машину забытую в помещении коробку с новыми мобильными телефонами. Для этого ему хватило 10 минут. Затем злоумышленник вновь включил систему и, выполнив свою основную работу до конца, уехал.

Пропажу 18 телефонов стоимостью от Br600 до Br2,5 тыс. обнаружили только перед открытием магазина, а с заявлением в милицию обратились 11 сентября. Оперативникам достаточно быстро удалось вычислить злоумышленника, которым оказался житель Ивацевичей 1988 года рождения, ранее судимый за разбой. Однако мужчина уже успел сбыть почти все гаджеты. Вернуть на данный момент удалось только три телефона. Мотивы своего поступка он пояснил правоохранителям так: "бес попутал".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 УК, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.-0-